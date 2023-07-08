В Югре с 8 июля 2023 введен режим ЧС из-за непрекращающихся лесных пожаров

Фото: телеграм-канал Натальи Комаровой

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Югре с сегодняшнего дня, 8 июля. Об этом сообщила губернатор региона Комарова. По ее словам, сейчас на территории региона бушуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 гектаров и 5 ландшафтных пожаров на площади 599 гектаров. Эксперты считают, что пожары в Югре возникают из-за грозовой активности и дефицита осадков.

- В тушении задействованы 573 человека. Это работники Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», Управления МЧС России по Югре, арендаторы, добровольцы. Дополнительно для тушения привлечены 30 человек из лесопожарных формирований Карелии, 50 человек из Архангельской области и 20 человек из Мурманской. Ожидаем 20 человек из Вологодской области. Благодарю коллег за сотрудничество, - написала Комарова в своем телеграм-канале.

Глава региона призвала земляков быть осторожными и избегать посещения лесов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.