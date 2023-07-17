Пожары в Югре: последние новости на 17 июля 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре продолжают бороться с природными пожарами. По последним данным в регионе горело больше 7 тысяч гектаров леса. За сутки проводились работы по тушению 12 лесных (локализованы 7) и 1 ландшафтного пожара. По количеству очагов возгораний среди муниципалитетов округа лидирует Белоярский район, там действовало 5 возгораний. А по площади пройденной огнем первую строчку занимает Березовский район.

Ханты-Мансийский автономный округ занимает четвертую строку по площади, пройденной огнем в списке регионов страны. Об этом свидетельствуют данные ФБУ «Авиалесоохрана».

К ликвидации лесных и ландшафтных пожаров в регионе привлечены 300 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Также помогают 170 работников из других территорий России , в том числе: 50 работников ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», 30 работников АУ «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», 20 работников ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов», 20 работников САУ ЛХ ВО «Вологодская база авиационной охраны лесов», 50 работников ГАУ РК «Коми лесопожарный центр». Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали: 150 ландшафтных пожаров на площади 25 593,43 га; 379 лесных пожаров на площади 37 319,16 га и 6 возгораний в особо охраняемых природных территориях на площади 525 га.

Напомним, что в Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера введены в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. На территории округа с 28 апреля установлен особый противопожарный режим, а с 25 мая - запрет на посещение лесов и въезд в них на транспорте.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.