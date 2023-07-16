В Югре горит больше 7 тысяч гектаров леса Фото: Татьяна Коркина

В Югре проводятся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 7 481,1 гектаров, из них локализованы 7 пожаров на площади 7 344,1 гектаров.

Так, по данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, действуют 5 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 1 474,1 га, 4 пожара локализованы на площади 1 424,1 га; 1 локализованный пожар в Березовском лесничестве на площади 3 800 га; 1 пожар в Октябрьском лесничестве на локализованной площади 2115 га; 1 локализованный пожар в Нижневартовском лесничестве на локализованной площади 5 га; 1 пожар в Самаровском лесничестве на площади 5 га и 3 пожара в Сургутском лесничестве на площади 82 га.

Кроме того, в Югре зафиксирован 1 ландшафтный пожар на площади 3 га в Нефтеюганском районе.

К тушению пожаров привлечены 300 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

За прошедшие сутки в регионе потушили 3 лесных пожара на площади 77,02 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 150 ландшафтных пожаров на площади 25 593,43 га; 379 лесных пожаров на площади 37319,16 га, а также 6 возгораний в природных заповедниках на площади 525 га.