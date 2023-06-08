Пожары в Югре: последние новости на 8 июня 2023 года Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают бушевать лесные пожары. Ханты-Мансийский автономный округ уже пятые сутки подряд лидирует среди российских регионов по площади и количеству действующих лесных пожаров. По последним данным в регионе тушили 4 ландшафтных пожара на площади 1 131 га в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах, 2 возгорания на площади 100 га в заповеднике «Юганский» и 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5 948,95 га, большая часть из которых локализована. Однако позднее была опубликована информация о том, что в Югре тушат 29 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнём составила 6 тысяч гектаров. Девять пожаров удалось локализовать на общей площади 3,4 тысячи гектаров.

За сутки в регионе возникло 15 возгораний. При этом в природном заповеднике «Юганский» площадь лесных пожаров за сутки выросла в десять раз. Одной из причин возгораний является грозовая активность, а прирост по площадям возникает из-за технологических отжигов и составляет порядка 300 гектаров за сутки.

По словам заместителя директора Депнедра и природных ресурсов Югры Егора Збродова, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, а авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

В ликвидации пожаров в Югре участвует 835 человек, в том числе: 459 из лесопожарных формирований, 187 арендаторов, 25 сотрудников МЧС России по Югре, 64 из «Центроспас-Югории», 50 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана» из Омской области, а также 50 сотрудников региональных лесопожарных служб — 20 из Мурманской области и 30 из Карелии. Кроме того, задействовано 18 единиц техники, а в работе по авиации привлечено пять самолётов «Ан-2» и семь самолётов «А-22», девять вертолётов по обслуживанию пожаров, из них три вертолета с водосливными устройствами.

Так как ситуацию с лесными пожарами в Кондинском районе удалось стабилизировать, вертолёт “К-32” с водосливным устройством для работы на пожарах района перенаправили в Нижневартовский район, а “МИ-26” отправили на базировку в Сургут.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 153 лесных пожара площадью 13 тысяч гектаров и 124 ландшафтных возгораний площадью 20,1 тысячи гектаров. В особо охраняемых природных территориях ликвидирован один лесной пожар площадью 24,5 гектаров на территории заповедника «Малая Сосьва» и два лесных пожара на площади 152 гектаров в Юганском лесничестве.

Напомним, 28 апреля на территории ХМАО действует особый противопожарный режим. С 25 мая установлен запрет на посещение лесов и въезд в лес на транспорте, в том числе для охоты и рыбалки в поймах крупных рек. А с 31 мая в Кондинском районе введен и продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах.