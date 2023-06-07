В Югре тушат 4 ландшафтных, 26 лесных пожаров, 2 возгорания в заповеднике «Юганский» Фото: Юлия Кучеренко

В Югре тушат 4 ландшафтных пожаров на площади 1131 га в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах, 2 возгорания на площади 100 га в заповеднике «Юганский» и 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5 948,95 га, большая часть из которых локализована.

Так, по данным Депнедра и природных ресурсов Югры, 9 лесных пожаров на общей площади 5 495 га в Кондинском районе, 4 из которых на площади 3 347,5 га локализованы; В Нефтеюганском районе продолжают тушить 1 локализованный лесной пожар на площади 4,75 га. В Нижневартовском районе на площади 255,8 га действуют 6 лесных пожаров, 2 из них на площади 135 га локализованы. В Сургутском районе действует 4 лесных пожара на площади 16,4 га. В Белоярском районе 3 лесных пожара на площади 18,1 га, 1 из которых на площади 8,4 га локализовано. В Ханты-Мансийском районе 1 лесной пожар на площади 4,1 га, 1 лесной пожар на площади 44,5 га в Октябрьском районе и 1 локализованный лесной пожар на площади 0,3 га в Советском районе.

К ликвидации действующих пожаров привлечены свыше 600 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. А также 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, Республика Карелия. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника.

Ситуация с лесными пожарами находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

За сутки в регионе Югре потушили 1 ландшафтный пожар на площади 123 га в Нефтеюганском районе, 18 лесных пожаров на площади 722,65 га в Кондинском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском районах и 1 возгорание на территории природного заповедника на площади 127 га.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы 124 ландшафтных пожара на площади 20 166,03 га, 153 лесных пожара на площади 13 025,21 га и 3 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 176,5 га.