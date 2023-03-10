Взявшему в заложники сына мужчине из Нижневартовска предъявили обвинение

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске продолжается расследование уголовного дела против Владимира Широкова, который стрелял с балкона и удерживал малолетнего ребенка в квартире. Подробности произошедшего рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- В ходе предварительного следствия установлено, что 9 марта 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Нижневартовска о том, что ее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, удерживает в квартире трехлетнего сына, при этом мужчина вооружен. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые, находясь у входной двери квартиры, стали вести диалог с мужчиной для пресечения его противоправных действий. Во время переговоров обвиняемый дважды выстрелил из ружья по двери, за которой находились полицейские - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжали руководство и следователи следственного отдела по Нижневартовску, сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре, Управления Росгвардии по округу и других структур. В результате слаженной работы подозреваемый был задержан, а ребенок - передан родственникам.

Кроме того, по поручению руководителя следственного управления в Нижневартовск приехали сотрудники отдела криминалистики для оказания помощи в производстве отдельных следственных действий и назначении экспертиз. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении Широкова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления по ХМАО-Югре Михаила Мокшина.