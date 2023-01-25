Страховщики выплачивают деньги за ипотечные квартиры в доме где взорвался газ

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске страховые компании выплачивают деньги за ипотечные квартиры в доме №6-А по улице Мира, где в декабре 2022 года взорвался бытовой газ и обвалилось межэтажное перекрытие. Об этом рассказали в администрации города.

Всего в доме, в котором произошла трагедия было 13 квартир, приобретенных в ипотеку и застрахованных в различных компаниях. Власти города, по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой и под личным контролем главы города Дмитрия Кощенко, организовали ускоренный порядок получения собственниками жилья необходимых документов для обращения в страховые компании.

- Пять квартир в частично разрушенном доме были застрахованы в нашей компании по ипотечным полисам. Урегулировали все убытки по заявленным страховым случаям. Независимые эксперты осмотрели поврежденное имущество. Компания направила запросы в банки и после получения распорядительных писем, а также постановления о сносе дома, произвела выплаты. Их суммы составили от 790 тысяч до 2,6 млн рублей, - сообщили в пресс-службе одной из страховых компаний.

Департамент экономического развития администрации Нижневартовска отмечает, что всего на данный момент страховщики выплатили деньги по 10 квартирам. По оставшимся трем продолжаются необходимые процедуры.

Напомним, что после обследования федеральными экспертами пострадавший дом решили снести, так как после трагедии пятиэтажка стала непригодна для проживания. Такое решение принято в декабре, так как по результатам динамических испытаний здания в первом, втором, третьем и четвертом подъездах фиксируются вертикальные и горизонтальные колебательные перемещения.

Пострадавшим жителям продолжают оказывать помощь. Всего в этом доме 65 квартир из них жильцы 41 квартиры обратились в управление по жилищной политики администрации Нижневартовска для предоставления жилья из маневренного фонда. На данный момент ключи выданы 38 семьям.

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