Жителям пострадавшего дома в Нижневартовске продолжают оказывать всестороннюю помощь

Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске специалисты департамента ЖКХ и управляющей компании продолжают помогать жильцам пострадавшего дома №6-А на улице Мира вывести вещи. Такой возможностью воспользовались 19 семей, еще пять заявок от жителей поступило на субботу, 24 декабря. В большинстве случаев вывоз проводится в жилье маневренного фонда.

По информации управления по жилищной политике администрации Нижневартовска, ключи от маневренного жилья получили 34 семьи. С каждой семьей вопрос жилья прорабатывается в индивидуальном порядке. Жильцам также предоставлена возможность размещения в гостинице. Сейчас там находятся 25 человек.

Кроме того, для пострадавших вартовчан благотворительный фонд «Твори добро» продолжает сбор средств пострадавшим.