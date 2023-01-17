Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следком Югры возбудил уголовное дело о халатности из-за коммунальной аварии в Мегионе.

- Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ "халатность" - говорится в сообщении СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В ведомстве подчеркнули, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке теплоснабжения города к отопительному сезону, 10 января 2023 года произошел прорыв трубопровода теплосети на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников. Из-за утечки теплоносителя из трубопровода произошел сбой режима теплоснабжения жилых домов города, что в условиях сильного мороза создало опасность жизни и здоровья жителей, а также экстренным и крупным тратам на ликвидацию последствий аварии.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего - добавили в ведомстве.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по поручению председателя СК РФ и контролируется в центральном аппарате ведомства.

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