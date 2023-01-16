Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за коммунальной аварии в Мегионе

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Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с непринятием мер к устранению последствий коммунальной аварии в Мегионе. Информация об этом появилась накануне в информационном телеграм-канале ведомства.

К Бастрыкину в социальной сети обратились жители Мегиона и сообщили, что с конца декабря 2022 года больше 500 домов в городе остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии. Система отопления нескольких общеобразовательных школ полностью выведена из строя, но при этом обращения в уполномоченные органы города результатов не дают.

Напомним, что следственный комитет ХМАО и прокуратура округа организовали проверку данного ЧП.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить подробный доклад - сообщили в СУ СК РФ.

Подчеркнуто, что исполнение поручения и расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.