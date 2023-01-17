В Нижневартовске произошел порыв на магистральном газопроводе

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

На магистральном газопроводе в Нижневартовске произошла авария. Информацию об этом «Комсомольской правде» подтвердили в диспетчерской «Нижневартовскгаза».

- Коммунальные службы Нижневартовска работают над устранением порыва газопровода, снабжающего топливом городскую котельную №3-А (расположенную в районе перекрестка улиц Северной и Интернациональной), котельную ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" и котельные №8, №8-А и №8-Б (расположенные в старой части города) - сообщили в администрации города.

Департамент ЖКХ администрации Нижневартовска контролируют ситуацию с порывом газопровода и следят на месте за ходом работ по её устранению.

Как отметили экстренные службы, авария произошла накануне вечером и некоторые жители в новых микрорайонах города могли заметить незначительное снижение температуры горячей воды, сейчас котельные работают на минимальном давлении газа, при этом тепло подается в полном объеме.

- Место порыва инженерной коммуникации обнаружено. При необходимости сотрудники Управления теплоснабжения Нижневартовска перераспределят нагрузку среди всех котельных города (большинство из которых объединены в единую сеть, а газ к ним поступает по другим трубопроводам) и продолжат подачу тепла и горячей воды в жилые дома и социальные объекты - поясняют в администрации.

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Специалисты обещают устранить все проблемы, связанные с данным инцидентом, в течение дня.

В УТС подчеркнули, что если возникнет необходимость, они готовы перейти на резервный источник топлива - нефть, но такой сценарий считают маловероятным.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мегионе из-за аварии на теплосети без тепла остались десятки домов. Последствиями аварии стали лопнувшие батареи, залитые кипятком квартиры и отсутствие отопления в некоторых домах. Отметим, что к ликвидации крупной коммунальной аварии присоединились и специалисты из Нижневартовска. Так, руководство АО «Горэлектросеть» приняло решение направить в помощь коллегам аварийную бригаду своего филиала, «Управления теплоснабжения».

- В воскресенье теплоэнергетики в составе комплексной бригады нижневартовских коммунальщиков приступили к работам по восстановлению и запуску внутридомовых систем отопления. Специалисты выполнили диагностику, в случае необходимости – ремонт или замену неисправных регистров, радиаторов и других элементов отопительной системы одиннадцати многоквартирных домов - сообщают в организации.

А пока коммунальщики из нескольких муниципалитетов трудятся, чтобы наладить жизнь мегионцев, председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ЧП.