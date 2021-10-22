В Ханты-Мансийске растет число вакцинированных

В Ханты-Мансийске продолжается социальная акция «Мы привиты от COVID-19», инициатором которой выступил Городской информационный центр. Предприятия, в которых привита большая часть сотрудников, размещают на здании зеленую табличку с надписью: «С заботой о вас — мы привиты от COVID-19».

Акция набирает обороты, к ней уже присоединились 30 организаций, в том числе все детские сады и школы города, что составляет около 80% работников городских учреждений. Участником акции могут стать те предприятия, где численность привитых сотрудников составляет более 60 процентов.

Напомним, мы писали ранее о том, что сотрудники ЗАГСа в Ханты-Мансийске прошли вакцинацию от COVID-19 и стали участниками акции, а ещё к акции присоединилась Росгвардия, на момент получения наклеки там привито 99% личного состава.