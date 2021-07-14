В Ханты-Мансийске запустили акцию «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19»

В Ханты-Мансийске запустили проект «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19» Фото: Городской информационный центр

Сотрудники Городского информационного центра Ханты-Мансийска запустили проект «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19».

- Наша работа связана с людьми, мы часто встречаемся с гостями наших рубрик, приглашаем их в студию, снимаем сюжеты. И очень важно, чтобы мы чувствовали себя в безопасности, и наши гости тоже были спокойны за своё здоровье. Поэтому решили объявить в городе акцию. Те организации, в которых от коронавируса привито больше 60% сотрудников, могут размещать у себя на зданиях наклейку с надписью «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19, - рассказала директор учреждения Елена Максимова.

Акцию могут поддержать все муниципальные учреждения. И в Ханты-Мансийске сто процентов сотрудников привито в школах №6 и №8, Детской школе искусств, Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Городской централизованной библиотечной системе.

Почти завершили вакцинацию школы №1, 3, 7, гимназия №1, детские сады «Ёлочка», «Брусничка», «Солнышко», «Березка», «Страна чудес», Центр развития образования, Межшкольный учебный комбинат, Городские электрические сети, Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства, Управление логистики Администрации города, Служба муниципального заказа в ЖКХ, Спортивная школа олимпийского резерва, Молодёжный центр.