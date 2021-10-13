Сотрудник ЗАГСа в Ханты-Мансийске прошли вакцинацию от COVID-19 и стали участниками акции Фото: Городской информационный центр

Городские предприятия Ханты-Мансийска продолжают вакцинацию от COVID-19. Чтобы показать пример остальным, они присоединяются к социальной акции «Мы привиты от COVID-19», инициатором которой выступил Городской информационный центр.

Те предприятия, где привита большая часть сотрудников, размещают на здании зеленую табличку с надписью: «С заботой о вас — мы привиты от COVID-19». В Ханты-Мансийске к акции присоединилось уже 25 организаций города. Отдел ЗАГС Администрации Ханты-Мансийска решил продемонстрировать на своем примере заинтересованность в вакцинации. Там, привиты все сотрудники, о чем свидетельствует зеленая табличка при входе в здание.

- Сегодня мы можем смело сказать, что у нас привито 100 процентов коллектива. В акции решили поучаствовать, потому что ЗАГС Ханты-Мансийска - достаточно популярное место, и мы часто сталкиваемся с огромным количеством заявителей, которые к нам приходят. Для того чтобы обеспечить безопасный прием, мы начали с себя и вакцинировались. Тем самым мы защитили тех людей, которые придут на прием, - прокомментировала Наталья Гультяева, заведующая Отделом ЗАГС Ханты-Мансийска.

Отметим, что участвовать в акции и получить опознавательную наклейку могут те предприятия, где численность привитых сотрудников составляет более 60 процентов.