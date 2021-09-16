В Югре Росгвардия приняла участие в акции «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19» Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в социальной акции «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19», которую организовал Городской информационный центр.

По условиям акции, учреждениям, в которых процент привитых работников составляет больше 60%, вручают специальные информационные наклейки с надписью «Мы привиты от COVID-19» для размещения на входе административных зданий.

Проект уже поддержали учреждения здравоохранения, образования, градообразующие предприятия и представители правоохранительных структур.

- Вакцинация против новой коронавирусной инфекции среди военнослужащих и сотрудников теруправления ведомства стартовала в первом квартале текущего года. На сегодняшний день привито более 99% личного состава, – рассказал начальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по ХМАО – Югре старший лейтенант Ратибор Павлов.

Представители Росгвардии активно участвуют в противоэпидемических мероприятиях, контролируют соблюдение масочного режима в общественных местах и транспорте, проводят беседы с жителями округа, оказывают государственные услуги югорчанам дистанционно и по предварительной записи.