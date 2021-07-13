Коронавирус в Югре. Последние новости на 13 июля 2021 года: скончались 3 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 13 июля 2021 года. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 179 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев коронавируса за день выявлено: в Сургуте – 65 человек.

За сутки на COVID-19 обследовано 3 053 жителя региона. За сутки в Югре от коронавируса скончались 3 человека и выписаны по выздоровлению 52 человека.

За день в России выявлено 25 140 новых случаев коронавируса в 84 региона и зафиксировано 710 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 16 429 человек.

Из последних новостей: не стало отца юмориста, участника шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова. Он скончался от коронавируса в Урайской больнице. Ещё мы сообщали, что Сургутский общепит проверяют на соблюдение антиковидных требований, которые действуют в Югре с 10 июля.

Напомним, мы писали ранее, что в двух городах Югры ввели обязательный локдаун для непривитых, он действует со 2 июля и продлятся минимум до 23 июля.