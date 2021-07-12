Сургутский общепит проверяют на соблюдение антиковидных требований Фото: Администрация Сургута

В одном из сургутских торговых центров проверили зоны общепита на соблюдение антиковидных требований. Представители администрации и полиции города интересовались, как на фудкорте соблюдают все ограничения.

– Сотрудники предприятия должны соблюдать масочный режим, ежедневно измерять температуру и вести соответствующий журнал. Также необходимо наличие антисептиков. К объектам, расположенным в торговом центре, замечаний не возникло, – рассказал начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Дарья Гаврикова.

По словам Дарьи Гавриковой для работы в период повышенной готовности организации общепита должны быть зарегистрированы на единой цифровой платформе. Таких в Сургуте 336 и все они соблюдают необходимые нормы. Недочёты, если и выявляются, то незначительные, и устраняются в тот же день.

Напомним, о новых ограничениях из-за распространения коронавируса, которые действуют с 10 июля. А именно: запрещен приём пищи на фудкортах - необособленных зонах питания. Ещё работа предприятий общепита ограничена в ночное время: с 23.00 до 6.00, а в круглосуточном режиме можно лишь доставлять заказы и обслуживать навынос.