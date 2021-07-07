Студентов Югры допустят к учебе только при отрицательном тесте или вакцинации от COVID-19 Фото: pixabay.com

В Югре провели заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

По данным департамента здравоохранения, за весь период в округ поступило 456 118 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, завершили вакцинацию уже 269 176 человек.

- За неделю отмечаем стабильное увеличение числа обращающихся за медицинской помощью с признаками ОРВИ и пневмонии. За неделю коечный фонд увеличили до 1 704. Стационарное лечение проходят 1 114 пациентов. За сутки в ковидный госпиталь поступил 151 житель Югры. Более 80 тысяч доз вакцины находятся в запасе, - доложил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

В округе приняты дополнительные меры по защите от COVID-19. При первых появлениях респираторных заболеваний следует обращаться за медицинской помощью без посещения больниц и соблюдать режим самоизоляции, а также не покидать место жительства до результатов лабораторных исследований.

Кроме того, с 10 июля 2021 года изменился и режим работы общепита теперь заведения будут работать с 06:00 часов до 23:00 часов, за исключением муниципальных образований автономного округа, в которых введен иной режим. Допускается круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях, круглосуточное предоставление услуг общественного питания в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях и круглосуточная доставка заказов.

Также организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности индивидуальные предприниматели, собственники торговых центров, в которых расположены организации досуга обязаны приостановить предоставление жителям бесплатного беспроводного доступа Wi-Fi. В торговых объектах запрещено использовать общий зал обслуживания, а также помещений для приёма пищи.

Югорчанам порекомендовали отказаться от проведения торжественных мероприятий, праздников и массового пребывание людей на ограниченной территории, в квартире или на даче.

А также, принято решение, что сотрудники и совершеннолетние обучающиеся колледжей и вузов, проводившие каникулы и отпуска за пределами Югры, допускаются в образовательное учреждение при наличии сертификата о прививке, отрицательного теста ПЦР, а также допускаются лица, перенёсшие COVID-19 в течение предыдущих 6 месяцев. Несовершеннолетних допускают при наличии справки об эпидокружении, которую можно получить в поликлиниках.