В двух городах Югры ввели обязательный локдаун для непривитых

Ограничения не коснутся привитых граждан Фото: Ольга Крыльцова

В Югре вели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан, проживающих в городах Югорск и Советский. Постановление об этом подписала глава региона Наталья Комарова сегодня, 29 июня.

Действовать новые запреты начнут со 2 июля и продлятся минимум до 23 июля. Жители смогут покидать дома только для обращения за медицинской помощью, следования к месту работы и обратно, помощи родственникам пенсионного возраста, а также для выгула домашних животных в ста метрах от места проживания и выноса мусора. Также югорчанам разрешено посещать магазины и аптеки.

Кроме того, губернатор запретила работу фитнес-клубов и кинотеатров. Заведения общепита могут работать лишь с 6:00 до 20:00, а в формате обслуживания на вынос - круглосуточно.

Следить за соблюдением мер будут сотрудники Росгвардии и полиции. А окружному департаменту здравоохранения велено обеспечить стопроцентное наличие вакцины от коронавируса в этих городах.

По сообщению регионального Роспотребнадзора, именно в этих городах обстановка с распространением инфекции самая тяжелая. Заболеваемость в них превышает средние показатели по региону более чем в четыре раза.

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