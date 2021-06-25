В Ханты-Мансийске продолжается вакцинация работников от коронавируса

В Ханты-Мансийска продолжается вакцинация работников от коронавируса Фото: pixabay.com

В муниципальных предприятиях Ханты-Мансийска продолжается вакцинация работников от коронавируса.

В городе есть организации, где привито 100% сотрудников, например детский сад - «Брусничка», Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также управление муниципального контроля Администрации города.

Кроме того, почти завершилась вакцинация в школах № 3, 6, 8, гимназии №1, детском саду - «Страна Чудес», детской школе искусств, службе муниципального заказа в ЖКХ и молодёжном центре. Там процент привитых работников составляет от 83 до 93%. Как показывает статистика, охват от подлежащих вакцинации составляет 47,2%.

Напомним, мы сообщали ранее, где сделать прививку от коронавируса в Югре и писали о адресах пунктов вакцинации.