Где сделать прививку от коронавируса в Югре: все пункты вакцинации

Защита от коронавирусной инфекции. Фото: Виктория Стеблова

В Югре записаться на прививку от новой коронавирусной инфекции стало возможно с 11 января. Об этом югорчанам рассказал руководитель Департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский. В ХМАО на сайтах поликлиник и больниц разместили номера, по которым нужно предварительно записаться на вакцинацию. Всего в Югре вакцинация проводится в 34 медицинских организациях, но их число планируют увеличить до 79. Корреспонденты «Комсомолки» рассказывают, где сделать прививку от коронавируса в Югре.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Также как и в других регионах, желающие поставить прививку, могут записаться на прием онлайн, при этом выбрав для себя удобную дату и время. Помимо этого, чтобы не терять лишнего времени и не идти до больничной регистратуры, можно просто позвонить в выбранную поликлинику и записаться на прием.

1. Записаться через единый портал Госуслуг, в разделе «Запись на прием к врачу».

2. Если вы находитесь в Сургуте, то можно позвонить по номерам:

+7 902 494–36–86;

+7 922–441–5561;

+ 7 (3462) 55–06–54.

3. Номер в Нижневартовске:

+7 (3466) 29–14–12.

4. Номер в Ханты-Мансийске:

+7 (3467) 390–380;

+7 (3467) 304–150.

5. Нефтеюганск - +7 (3463)23–61–67.

Также в Сургуте запись в поликлинику №1 можно осуществить через электронную почту:

covid-vp@gp1.ru- для взрослого человека;

covid-dp@gp1.ru— для записи ребенка.

Больницы Ханты-Мансийского автономного округа:

Федоровская городская больница

Адрес: Сургутский район, поселок Федоровский, улица Федорова, 2

Запись: +7 (3462) 731-090 (регистратура взрослая); +7 (3462) 213-323 (регистратура детская).

Кондинская районная больница

Адрес: поселок Междуреченский, Кондинская улица, 3

Запись: +7 (34677) 32-4-00 (регистратура); +7 (34677) 41-8-41 (регистратура детская).

Нефтеюганская районная больница

Адрес: поселок Пойковский, 6-я улица, 1. Запись: +7 (3463) 201-838 (регистратура взрослая); +7 (3463) 215-485 (регистратура детская).

Мегионская городская больница № 1

Адрес: Мегион, Заречная улица, 6.

Запись: +7 (34643) 3-32-44; +7 (34643) 3-23-43.

Мегионская городская больница № 2

Адрес: Нижневартовский район, поселок Зайцева Речка, улица Гагарина, 6.

Запись: +7 (34643) 55-340; +7 (34643) 5-53-96.

Нижневартовская окружная больница № 2

Адрес: Нижневартовск, Спортивная улица, 17

Запись: +7 (3466) 46-82-92.

БУ "Нижневартовская окружная клиническая больница"

Адрес: Нижневартовск, улица Ленина, 18.

Запись: +7 (3466) 410-675; +7 (3466) 411-676.

Мегионская городская больница № 1

Адрес: Мегион, улица Нефтяников, 18/8.

Запись: +7 (34643) 3-01-29.

Нижневартовская окружная больница № 2

Адрес: Нижневартовск, улица Ленина, 29.

Запись: +7 (3466) 65-20-27; +7 (3466) 65-20-86.

БУ "Нижневартовская окружная клиническая больница"

Адрес: Нижневартовск, улица Нефтяников, 70а

Запись: +7 (3466) 65-11-76; +7 (3466) 65-16-16.

Сургутская окружная клиническая больница.

Адрес: Сургут, улица Энергетиков, 20, корпус 2.

Запись: +7 (3462) 94-26-27; +7 (3462) 52-73-96.

Сургутская городская клиническая больница

Адрес: Сургут, улица Губкина, 1, корпус 4.

Запись: +7 (3462) 52-16-27; +7 (3462) 52-16-86.

Окружная клиническая больница

Адрес: Ханты-Мансийск, улица Калинина, 40.

Запись: +7 (3467) 30-41-40.

Адреса поликлиник в ХМАО

Сургутская городская клиническая поликлиника № 2

Адрес: Сургут, Комсомольский проспект, 16.

Запись: +7 (3462) 21-11-37; +7 (3462) 21-13-62.

Сургутская городская клиническая поликлиника № 1

Адрес: Сургут, Сибирская улица, 14/2.

Запись: +7 (3462) 52-70-30; +7 (3462) 52-70-40.

Сургутская городская клиническая поликлиника № 5

Адрес: Сургут, улица Островского, 15.

Запись: +7 (3462) 36-17-10; +7 (3462) 36-29-18.

Городская поликлиника № 2

Адрес: Нижневартовск, улица Мира, 79

Запись: +7 (3466) 29-14-14; +7 (3466) 45-45-75.

Городская поликлиника № 3

Адрес: Нижневартовск, улица Кузоваткина, 43п.

Запись: +7 (3466) 63-12-39; +7 (3466) 41-02-45.

Поликлиника

Адрес: Нижневартовский район, поселок Излучинск, улица Энергетиков, 2.

Запись: +7 (3466) 28-77-95 (регистратура взрослая); +7 (3466) 28-73-95 (регистратура детская).

Взрослая поликлиника

Адрес: Мегион, Заречная улица, 6.

Запись: +7 (34643) 3-32-44; +7 (34643) 3-71-21.

Также номер регистратуры поликлиники по месту жительства или месту регистрации вы можете посмотреть в интернете, позвонить и уточнить все детали вакцинации.