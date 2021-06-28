Югорские сотрудники МЧС вакцинировались от COVID-19 Фото: официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

Югорские сотрудники МЧС вакцинировались от COVID-19. Мероприятия по вакцинации сотрудников предприятий Ханты-Мансийка продолжаются. По информации Администрации города добровольно привились от коронавирусной инфекции сотрудники седьмого пожарно-спасательного отряда Ханты-Мансийска.

Как сообщают специалисты, вакцинация против новой коронавирусной инфекции не отменяет необходимость ношения маски и соблюдения социальной дистанции. Но она даёт шанс не заболеть или перенести эту инфекцию легче, чем непривитый человек.

Напомним, мы писали ранее, что более восьми тысяч нижневартовчан привились от коронавируса.