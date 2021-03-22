Более восьми тысяч нижневартовчан привились от коронавируса. Фото - dzhmao.ru.

В городской поликлинике Нижневартовска на сегодняшний день имеется 8 170 доз вакцины «Спутник-V». Первым компонентом уже привили 8 005 местных жителей, вторым и полностью завершили вакцинацию – 7243. Вторую дозу вакцины ожидают еще 927 человек.

– Самым распространенным вопросом от населения является запись в лист ожидания. В единичных случаях фиксируются обращения по поводу отсутствия электронного прививочного сертификата в личном кабинете пациента по завершению иммунизации. Такие ситуации случаются в связи с отсутствием подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», а также и по ряду других причин. Например, некорректно заполнена дата рождения или номер СНИЛС в анкете на первом этапе вакцинации, – рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

В ведомстве отметили, что ожидается очередная партия вакцины. Когда она поступит, медицинские работники будут обзванивать пациентов из листа ожидания и приглашать на первый этап вакцинации. Сейчас в листе ожидания насчитывается более четырех тысяч человек.