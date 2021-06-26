В Когалыме штрафуют за отсутствие маски.

В Когалыме штрафуют за отсутствие маски. Полицейские и представители администрации города ходят по торговым объектам и предприятиям общественного питания.

– На должностное лицо составлен протокол за отсутствие контроля за персоналом и посетителями по соблюдению масочного режима. С покупателями и представителями магазинов проведены беседы о необходимости соблюдения профилактических мер, – отметили в местной администрации.

В ведомстве заявили, что ношение масок в общественных местах является обязательным. За отсутствие маски могут быть применены штрафные санкции в размере от 1000 рублей для физических лиц, от десяти тысяч - на должностных лиц.

Напомним также, что нахождение детей до 14-ти лет в торговых объектах и объектах общественного питания без сопровождения взрослых не допускается.