«Как же так, папа?»: от коронавируса скончался отец участника «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова

В Югорской больнице от коронавируса скончался отец Вячеслава Мясникова Фото: Instagram-аккаунт актера

Печальная новость пришла откуда не ждали: не стало отца юмориста, участника шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова. Об этом сообщил сам актёр в своём Instagram-аккаунте.

- Папа! Сегодня в больнице не стало моего Папы. Как же это тяжело. Дорогой мой. Как же так, - написал Вячеслав Мясников.

Всего неделю назад 41-летний шоумен сообщал, что его родители заболели коронавирусом и попали в больницу Урая в удовлетворительном состоянии. По словам актёра, там им оказывали всю необходимую помощь. Правда, за пару дней до этого Мясников писал гневный отзыв об Урайской больнице о наплевательском отношении медработников и о том, что его отца даже не могут покормить.

- Жаль, что есть у нас такие врачи, которым на все наплевать. И ведь это мои земляки, стыдно за вас. Очень, - откровенничал актер.

Спустя время Мясников удалил негативный пост и написал, что возможно был слишком резок.

Напомним, родители Вячеслава Мясникова живут в посёлке Луговой Кондинского района, где родился и вырос сам актёр. В больнице Урая отец и мать звезды оказались из-за тяжелого течения заболевания коронавируса.