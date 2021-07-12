Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 июля 2021 года увеличилось на 179 человек Фото: pixabay.com

В Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 179 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 61 746 случаев новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 38 случаев, 18-29 лет – 25 случаев, 30-49 лет – 69 случай, 50-64 лет – 33, старше 65 лет – 14. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 167 случаев, 12 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у 3 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях, по 9 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 11 789 жителей региона, сняты с наблюдения – 235 325 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 053 человека, всего прошли обследование 1 866 053 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за день в зарегистрировано: в Сургуте – 65; Ханты-Мансийске – 21; Нижневартовске – 12; Югорске – 10 и Нефтеюганском районе – 10. Есть подверженные за сутки случаи: в Урае – 9; Советском районе – 7; Кондинском районе – 7; Октябрьском районе – 6; Нижневартовском районе – 6; Нягани – 5; Нефтеюганске – 5; Сургутском районе – 5; Мегионе – 4; Лангепасе – 4; Когалыме – 1; Радужном – 1; Пыть-Яхе – 1.

Состояние 115 пациентов по-прежнему тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 844 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 52 человека, за весь период пандемии вылечились 58 869 югорчан.

В России выявлено 5 808 473 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 25 140 новых случая. За весь период выписано по выздоровлению 5 216 648 человек.