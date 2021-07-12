Коронавирус в Югре. Последние новости на 12 июля 2021 года: умерли 5 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 12 июля 2021 года. За минувшие сутки в Югре коронавирусом заболело ещё 175 жителей региона. Больше всего заболевших за день выявлено в Сургуте – 30 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 878 человек.

Из ранее зарегистрированных контактов выявлено 167 случаев, 17 случаев завозных. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 5 человек, выписаны по выздоровлению 75 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 25 033 новых случая коронавируса и зафиксировано 749 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 382 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом, в Нижневартовской окружной клинической больнице развернуты дополнительные места для больных COVID-19.

Напомним, мы писали, что в Югре приняты дополнительные меры по защите от COVID-19 и о том, где можно поставить прививку от коронавируса на территории ХМАО.