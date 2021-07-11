Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 июля 2021 года увеличилось на 175 человека

По географии распространения заболевания зараженных COVID-19 обнаружили в 21 муниципалитете. Фото: департамент здравоохранения Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 11 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 175 и составило 61 567 человек.

По данным оперштаба Югры, за последние сутки медики выявили 175 новых случаев заболевания коронавирусом (за весь период – 61 567). За сутки от COVID-19 умерло пять пациентов (за весь период – 841 умерший). Выздоровели 75 человек (за весь период пандемии — 58 817).

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По географии распространения заболевания: зараженных COVID-19 обнаружили в 21 муниципалитете: Сургут – 30, Ханты-Мансийск – 19, Нижневартовск – 19, Нефтеюганск – 16, Нягань – 15, Советский район – 13, Югорск – 10, Кондинский район – 7, Урай – 6, Мегион – 5, Октябрьский район – 5, Березовский район – 5, Лангепас – 4, Сургутский район – 4, Нефтеюганский район – 3, Когалым – 3, Нижневартовский район – 3, Ханты-Мансийский район – 3, Пыть-Ях – 2, Покачи – 2, Белоярский район – 1.

Фото: Оперштаб Югры

Среди зараженных коронавирусом в состоянии пневмонии находятся 35 человек, с симптомами ОРВИ болеют ковидом 138 пациентов, в бессимптомной форме заболевание протекает у двоих югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 61 567. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 378 человек, сняты с наблюдения – 235 225.

За последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 749 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 382 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 783 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 002 летальных исхода, выздоровели 5 200 219 человек.