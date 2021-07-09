В Нижневартовске продолжают увеличивать койки для больных коронавирусом Фото: официальный паблик администрации Нижневартовска

Как отмечают медики Нижневартовска, число вартовчан, заболевших новой коронавирусной инфекцией, продолжает расти. Из-за этого в Нижневартовской окружной клинической больнице развернуты дополнительные места для больных COVID-19. На данный момент развернуто 390 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

- Принято решение подготовить резервные места на базе гинекологического отделения Нижневартовской окружной клинической больницы, - пояснил главный врач Алексей Сатинов.

По его словам, в городе на базе инфекционного отделения действует госпиталь на 250 мест. А также открывают дополнительные 140 мест, потому что ситуация с распространением коронавируса стабильно напряженная.

На сегодняшний день в ковидном госпитале находится 210 человек, из них три ребенка и четыре беременные женщины. Все, кто лечится в госпитале, не проходили вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, в городе увеличено количество профилактических мероприятий в общественных местах, проверены 120 мест, таких как: объекты торговли, общепита, развлекательные заведения, общественный транспорт. Выявлено 30 нарушений масочного режима. Ещё проверили соблюдение мер безопасности в 17 автобусах Нижневартовска. Нарушений масочного режима среди водителей не зафиксировано. Но при этом, продолжается обработка общественного транспорта дезинфицирующими средствами.