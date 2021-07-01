Где поставить прививку от COVID-19 в Югре: пункты вакцинации

Власти планируют привить еще 400 тыс югорчан Фото: Мария Толстихина

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается. О ее начале еще 18 января 2021 года объявил Владимир Путин. Вчера на 18-ой «Прямой линии» президент отметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако желающие поставить прививку есть. Сегодня мы расскажем, где в ХМАО можно сделать прививку от COVID-19.

На сегодняшний день в России активно прививаются двумя вакцинами. Первая - Гам-КОВИД-Вак – двухкомпонентная векторная вакцина, больше известная под названием «Спутник V». Она официально зарегистрирована в России и еще 30-тистранах мира. Вторая – «ЭпиВакКорона», разрешенная в России и Туркменистане. В ближайшее время ожидается поступление в гражданский оборот вакцины «Ковивак».

В Югре сейчас наблюдается третья волна коронавирусной инфекции. Вирус мутировал, и сейчас болезнь развивается более стремительно и протекает тяжелее. Чаще стали болеть молодые люди и дети. Мобильные ковидные бригады медиков вновь начали работать до 22 часов. Вакцинироваться можно в различных местах.

Госуслуги

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг. На стартовой странице портала необходимо выбрать услугу «Запись на прием к врачу», или нажать на баннер и перейти на форму данного сервиса. Следуйте точной инструкции:

Перейти на официальный сайт госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination);

Перейти в блок «Вакцинация от COVID-19»;

Нажать на кнопку «Записаться на вакцинацию»;

Ввести данные полиса в появившемся окне;

Выбрать любое удобное медицинское учреждение, в котором проводят вакцинацию;

Определить дату и точное время посещения клиники;

Оставить адрес электронной почты для отправки на неё талона;

Нажать «Подтвердить запись на приём».

Больницы и другие медцентры

Урайская городская клиническая больница (г. Урай), +7 (34676) 2-39-67;

Центр общей врачебной практики (п. Мулымья), +7 (34677) 5-53-09;

Окружная клиническая больница (г. Ханты-Мансийск), +7 (3467) 39-00-95;

Кондинская районная больница (п. Междуреченский), +7 (34677) 3-21-10;

Пионерская районная больница (п. Пионерский), +7 (34675) 4-05-83;

Югорская городская больница (г. Югорск), +7 (34675) 5-45-05;

Ханты-Мансийская районная больница (г. Ханты-Мансийск), +7 (3467) 35-34-24;

Советская районная больница (г. Советский), +7 (34675) 5-55-33;

Белоярская районная больница (г. Белоярский), 8 (922) 250-3730;

Центр профессиональной патологии (г. Нижневартовск), +7 (3467) 360-011;

Когалымская городская больница (г. Когалым), + 7 (3466)743044 (доб.4201);

Мегионская городская больница (г. Мегион), + 7 9527054283;

Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив (г. Нефтеюганск);

Няганская окружная больница (г. Нягань), +7 (34672) 3-96-94;

Центр профессиональной патологии (г. Сургут), +7 (34676) 9-10-37.

Подробнее о ближайших к вам мобильных пунктах, часах приема и адресах можете узнать по телефону горячей линии по вопросам предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 8-800-301-68-88.

Торговые центры

В торговых центрах Югры расположены мобильные пункты вакцинации от коронавируса. При желании привиться в ТЦ с собой вам необходимо иметь паспорт, СНИЛС и ОМС.

Торговые центры ХМАО, в которых можно привиться:

Ханты-Мансийск: «Галактика», «Небо»;

Сургут: «Сити Молл», «Аура» и «Леруа Мерлен», «Сити Центр».

Узнать подробнее, есть ли в вашем городе мобильный пункт вакцинации и других вопросах можно по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 8-800-100-86-03.

Всего с начала вакцинации в Югру поступило более 425 тысяч доз, позволяющих привить более 400 тысяч жителей автономного округа. Сейчас уже привито 344 тысячи жителей, в планах вакцинировать ещё около 400 тысяч югорчан.