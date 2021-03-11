В Сургутской школе, где произошло ЧП в бассейне, уволилась директор Фото: «МБОУ средняя школа № 31»

В Сургутской школе №31, в которой произошла трагедия с третьеклассником уволился директор. По информации СургутИнформ-ТВ Оксана Басистюк покинула директорский пост, а исполняющей обязанности директора назначена её заместитель Анастасия Барбарошие.

Оксана Юрьевна руководила школой с самого её открытия 7 лет назад. Многие связывают уход директора с недавним ЧП, когда один из учеников школы чуть не утонул во время урока в бассейне. Напомним, сразу после происшествия задержали педагогов, которые находились на уроке. Мальчик провёл больше минуты под водой. Уже прошел месяц после трагедии, но ребёнок так и не пришел в себя, до сих пор находится в коме в больнице.

Стоит отметить, что за последние несколько лет в образовательном учреждении происходили разные инциденты, такие как: драка шестиклассниц в 2019 году и пожар в школьной столовой, который произошел в январе этого года. Связано ли увольнение директора с этими происшествиями остаётся загадкой.

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