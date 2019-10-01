2019-10-01T11:08:40+03:00
Происшествия

В сургутской школе провели проверку после драки шестиклассниц

В школе будет откорректирован план воспитательной работы
Анна Полякова
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В сургутской школе провели проверку после драки шестиклассницВ сургутской школе провели проверку после драки шестиклассницФото: Ольга Крыльцова
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Конфликт в сургутской школе №31 исчерпан, сообщает администрация города. Внутренняя проверка после драки между шестиклассницами в школе завершилась . В ситуации разбирались департамент образования совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Чтобы установить причины конфликта между школьницами, специалисты опросили одноклассников, которые были в спортзале и видели, как развивалась ситуация. Пояснения по факту произошедшего также дали директор, классный руководитель и учитель физкультуры.

В результате выяснилось, что конфликт произошел на последних минутах урока. Все случилось молниеносно. Ничего этому не предшествовало, на предыдущем уроке девочки вели себя дружелюбно.

- На физкультуре ученицы толкнули друг друга. Эту информацию подтвердили остальные школьники. Таким образом, обе девочки нарушили внутренний распорядок учащихся, – рассказала заместитель директора департамента образования Сургута Лилия Соловей.

После разбирательства совместными усилиями были разработаны меры реагирования и предотвращения подобных ситуаций. Например, будет откорректирован план воспитательной работы. Решение о мерах взыскания в отношении учителя физкультуры примет директор образовательного учреждения.

Уточняется, что в результате происшествия шестиклассницы получили легкие травмы и обратились за медпомощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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