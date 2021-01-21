В Сургуте эвакуировали 612 человек: загорелась духовка в школьной столовой Фото: google.ru/maps

В пожарную службу в 10:22 поступило сообщение о возгорании в столовой средней школы № 31 по улице Каролинского в городе Сургуте. Когда приехало пожарно-спасательное подразделение выяснилось, что загорелся духовой шкаф. Из здания самостоятельно эвакуировались 612 человек, из них 465 детей. Пострадавших нет.

За короткое время возгорание было ликвидировано с помощью огнетушителя. Причина возгорания выясняется органами дознания МЧС России, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО - Югре.

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