2020-02-24T16:30:12+03:00
Общество

Вечерний пожар в Сургуте тушили 26 огнеборцев

Сообщение о возгорании поступило пожарным 23 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Вечерний пожар в Сургуте тушили 26 огнеборцевВечерний пожар в Сургуте тушили 26 огнеборцевФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте вчера, 23 февраля, около 22:59 местного времени поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, ликвидация открытого горения началась в 23:11 на площади 16 квадратных метров. Пожар в доме тушили 26 человек личного состава и 7 единиц спецтехники МЧС.

В Сургутском районе сегодня, 24 февраля, в 6 утра поступило сообщение о возгорании дачного домика. Уже через полчаса огнеборцы локализовали пожар, горение ликвидировали в 6.40. Тушили пожар 4 единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

В Нижневартовске тоже горел сегодня дачный домик: сообщение о возгорании поступило в 10.11. Уже через 16 минут пожар был локализован, открытое горение ликвидировано в 10.35. К тушению пожара привлекались 3 единицы техники МЧС и 11 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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