В ночное время в 7 микрорайоне Нефтеюганска произошел пожар в двухэтажном доме. О пожаре сообщили в начале второго ночи. К моменту прибытия первых пожарных горел один из подъездов. На месте уже находились сотрудники полиции, которые спасли через окно женщину с ребенком и помогли выбраться из задымленной квартиры пожилой женщине.Одна из жительниц дома сказала начальнику дежурной смены службы пожаротушения, что в квартирах находятся люди и могут быть дети. Пожар в подъезде не давал возможность эвакуировать людей.В это время со второго этажа с тыльной стороны дома люди просили о помощи. Спасатели установили трёхколёсную лестницу и помогли покинуть опасную зону пенсионерке и мужчине с ограниченными возможностями здоровья. Пенсионерка с ожогами была доставлена в больницу. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.Общими усилиями сотрудников двух ведомств на пожаре были спасены 5 человек, 12 жильцов эвакуировались самостоятельно. Никто из людей не погиб. Пожарным удалось через два с лишним часа ликвидировать пожар, проливка конструкций продолжалась практически до шести утра, повреждено по всей площади.Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России, которые выясняют возможную причину пожара. Сегодня в администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были приняты решения о всесторонней помощи пострадавшим от пожара югорчанам.