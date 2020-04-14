В жилом доме на улице 30 лет Победы в Сургуте произошел пожар
Спасателям в ХМАО накануне, 13 апреля, в 22:35 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Сургуте. О ходе тушения рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
- Пожар был локализован к 22:41, открытое горение ликвидировано полностью в 22:42, - поделились огнеборцы.
Известно, что для ликвидации пожара были задействованы 12 специалистов МЧС и четыре единицы техники. Точная причина возгорания устанавливается органами дознания.
- Если у вас дома ветхая электропроводка или повреждены электророзетки, то не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера. Для защиты электросетей от коротких замыканий и перегрузок применяйте предохранители только промышленного изготовления, - дали рекомендации югорчанам специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU