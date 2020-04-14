14 Апр 2020 2020-04-14T09:55:33+03:00

В жилом доме на улице 30 лет Победы в Сургуте произошел пожар. Фото МЧС ХМАО.

К счастью, обошлось без жертв

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Спасателям в ХМАО накануне, 13 апреля, в 22:35 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Сургуте. О ходе тушения рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

- Пожар был локализован к 22:41, открытое горение ликвидировано полностью в 22:42, - поделились огнеборцы.

Известно, что для ликвидации пожара были задействованы 12 специалистов МЧС и четыре единицы техники. Точная причина возгорания устанавливается органами дознания.

- Если у вас дома ветхая электропроводка или повреждены электророзетки, то не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера. Для защиты электросетей от коротких замыканий и перегрузок применяйте предохранители только промышленного изготовления, - дали рекомендации югорчанам специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU