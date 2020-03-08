Страшный пожар в частном доме в Югорске унес жизнь троих детей

Пожар в небольшом старом частном доме по улице Строителей в Югорске произошел в ночь с 7 на 8 марта. По свидетельствам очевидцев, в огне погибли трое детей, один взрослый находится в реанимации.

Пост об этом появился в группе «ЧП Югорска и Советского района» во «ВКонтакте».

«Сегодня ночью в Югорске по улице Строителей случился сильный пожар, по некоторой информации известно, что в пожаре погибло 3 ребёнка. Бабушка (или Мама) детей сейчас находится в реанимации. Приносим искренние соболезнования семье и родственникам погибших...» - говорится в сообщении.

В МЧС по ХМАО-Югре подтвердили информацию о пожаре.

- В 23:57 поступило сообщение о возгорании одноэтажного временного строения. Пожар был ликвидирован в 00:24. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались три единицы техники и 10 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России, - сообщили в ведомстве.

В следственном комитете Югры корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» рассказали, что на пожаре погибли трое детей и пострадала женщина, которая является молодой бабушкой и мамой. Погибли ее несовершеннолетний сын и двое маленьких внуков.

- Установлено, что около 00 часов 8 марта 2020 года произошло возгорание предназначенного для временного проживания строения, находящегося по ул. Строителей в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Во время тушения обнаружены тела двух детей 2009 и 2012 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти. Кроме того, еще один 4-летний ребенок от полученных ожогов скончался в медицинском учреждении, куда он был доставлен с его 48-летней бабушкой, также пострадавшей во время пожара, - сказали в пресс-службе ведомства.

По факту гибели детей на пожаре возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают эксперты.