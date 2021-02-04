Ученик Сургутской школы чуть не утонул во время урока в бассейне Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Урок физкультуры в Сургутской школе закончился страшным происшествием, чуть не утонул 9-летний мальчик. Как сообщают следственные органы, 3 февраля 2021 года около 17 часов один из учеников 3 класса, во время игры со сверстниками в бассейне, захлебнулся и начал тонуть. Ребёнка быстро вытащили из воды и как только приехали медики, увезли на скорой в тяжелом состоянии. Мальчик сразу доставлен в реанимацию.

Следственным отделом по городу Сургут СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ "халатность" по ненадлежащему исполнению должностных обязанностей руководством общеобразовательной школы.

На месте происшествия работает следственная группа из аппарата следственного управления. Выясняются все обстоятельства происшествия, расследование уголовного дела продолжается.