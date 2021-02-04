В Югре задержаны два физрука, на уроке которых чуть не утонул третьеклассник

Мальчик едва не утонул на уроке физкультуры Фото: Вадим Бегун

Урок физкультуры для ученика третьего класса из школы Сургутского района едва не закончился фатально. Около 17 часов 3 февраля девятилетний мальчик отправился в 25-метровый бассейн, чтобы поучиться плаванию. Однако во время игры с одноклассниками захлебнулся и начал тонуть. Самостоятельно выбраться из «западни» ему не удалось – он совершенно не умел плавать, в результате чего легкие наполнились водой и мальчишка потерял сознание.

Персонал школы тут же вытащил ребенка из воды и вызвал скорую помощь, а медики госпитализировали его в реанимацию в тяжелом состоянии.

А вот двум физрукам придется ответить по закону. Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан» и «Халатность». По данным ведомства, учителя «не приняли надлежащих мер к сохранению жизни и здоровья учеников».

- Педагоги допустили, чтобы мальчик получил тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре. – В отношении руководства общеобразовательной школы возбуждено дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

Сейчас оба физрука задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Следователи устанавливают, почему произошло ЧП, на месте работает следственная группа из аппарата следственного управления.

Известно, что на уроке физкультуры работали два педагога. По технике безопасности, каждый из учителей должен был следить за своим краем, но физруки следили за ребятами, которые находились на мелководье. За это время часть учеников отплыла на глубокий участок, среди них – и пострадавший мальчик. По данным СК, под водой ребенок находился около минуты.

Помимо следователей, к расследованию ЧП подключилась и прокуратура Югры. По поручению прокурора автономного округа, прокуратура Сургута проверяет, как в школе исполнялись безопасные условия обучения, требования мер безопасности на воде, как соблюдался порядок допуска педагогов, и как своевременно мальчику оказали первую помощь. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что одиннадцатиклассник умер на уроке физкультуры. Нарезая круги вокруг спортзала, он вдруг остановился, присел, чтобы перевести дыхание, и упал. Подобный случай произошел в 2016 году и в Тюменском районе. Кроме того, в прошлом году в Подмосковье на уроке физкультуры умер девятиклассник. У 14-летнего парня был порок сердца, но врачи не запрещали ему заниматься спортом.