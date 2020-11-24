В Нефтеюганске во время уборки мусора убит мужчина Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело против 43-летнего уроженца одной из южных республик. Он подозревается в убийстве 38-летнего жителя

20 ноября 2020 года около 16 часов подозреваемый, находясь на в районе улицы Мира города Нефтеюганск, поссорился из-за дележки территории сбора мусора с местным жителем. Во время конфликта убийца ударил жертву ножом в грудь. После чего, от полученного ранения, потерпевший скончался недалеко от места происшествия.

Преступник задержан и заключен под стражу. По уголовному делу проводится расследование.

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