2020-02-25T09:25:03+03:00
Происшествия

Мужчина зарезал собутыльника в Сургуте ради миллиона рублей

Уголовное дело направлено в суд
Руслан Савинов
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Мужчина зарезал собутыльника ради миллиона рублейМужчина зарезал собутыльника ради миллиона рублейФото: pixabay.com
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Следственный отдел Сургута следкома Югры завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Башкирии. По данным СУ СК по ХМАО, его обвиняют по статьям «Убийство» и «Тайное хищение чужого имущество с банковского счета в особо крупном размере», а также «Использование заведомо подложного документа».

Следствие установило, что в середине марта 2019 года в СНТ «Кедровый-16» в Сургуте обвиняемый и хозяин дачного домика поссорились. Это произошло во время совместной пьянки. Злоумышленник нанес смертельный удар собутыльнику ножом в грудь.

После преступления преступник скрыл труп. Затем он украл у мужчины более миллиона рублей. С помощью «Сбербанка-Онлайн» он перечислил деньги со счета потерпевшего на принадлежащие ему и жене банковские счета.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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