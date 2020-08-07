В Нефтеюганске студент убил друга из-за того, что не хотел отдавать долг Фото: pixabay.com

В Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего студента техникума. Он подозревается в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.105 УК РФ «убийство».

Следствие выяснило, что 5 августа в одном из дворов по улице Ханты-Мансийская между злоумышленником и его 21-летним знакомым произошла ссора. Причиной конфликта стал долг, который обвиняемый не торопился отдавать.

Через некоторое время, когда мужчины решили разобраться на кулаках, злоумышленник достал нож и ударил противника в грудь, от чего тот вскоре скончался.

На данный момент подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.

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