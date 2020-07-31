В Нефтеюганске завершилось расследование по факту жестокого убийства 3-летней девочки своим отцом

31 Июль 2020 2020-07-31T06:32:31+03:00

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В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве малолетнего, совершённое с особой жестокостью, умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью и ненадлежащем исполнение родительских обязанностей.

Следствие установило, что с конца ноября до 21 декабря 2019 года, подсудимый регулярно избивал своих детей от первого брака 2015 и 2016 годов рождения. Нерадивый отец ударял девочек головами друг об друга, а также наносил удары по всему телу, причиняя физические и психические страдания.

В конце декабря 2019 года мужчина, находясь в алкогольном опьянении, бросил трёхлетнюю дочь с высоты поднятой руки на пол, после чего нанёс ей не менее ста ударов руками и ногами по телу и голове. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Такое зверство он объяснил тем, что малышка плакала и мешала ему отдыхать.

Под тяжестью улик обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Если мужчину признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU