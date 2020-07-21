В Сургуте драка на ножах закончилась смертью одного из участников
Следственный отдел Сургута возбудил уголовное дело в отношении 69-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство».
Следствие установило, что трагедия произошла 20 июля в одном из дачных домов СНТ «Черёмушки». Подозреваемый распивал алкоголь вместе со своим 41-летним знакомым. Находясь под действием спиртного, мужчины начали оскорблять друг друга, а после схватились за ножи.
Во время драки злоумышленник нанёс противнику не менее 5 ударов в шею, туловище и ноги. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сам подозреваемый тоже получил ранения и был госпитализирован в больницу.
Расследование уголовного дела продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Югорчанин нанёс другу четыре удара ножом в живот. После этого мужчина поспешил скрыться в Сургуте (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU