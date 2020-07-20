Югорчанин нанёс другу четыре удара ножом в живот

20 Июль 2020 2020-07-20T11:18:38+03:00

После этого мужчина поспешил скрыться в Сургуте

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Следственный отдел Когалыма возбудил уголовное дело по факту убийства 31-летнего местного жителя.

Смерть потерпевшего наступила 7 июля в городской больнице от четырех ножевых ранений в область живота.

В ходе следствия удалось выяснить, что между мужчиной и его другом произошла ссора. Скандал разгорелся рано утром на улице Олимпийская. В какой-то момент подсудимый не смог сдержать гнев и, выхватив перочинный нож, ударил товарища в живот не менее 4 раз, после чего поспешил скрыться.

Спустя несколько дней мужчину обнаружили в Сургуте, где он проживал в съемных квартирах, а после доставили к следователю.

Теперь его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». Сейчас злоумышленник заключён под стражу, где будет ожидать окончания расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU