Югорчанин нанёс другу четыре удара ножом в живот
Следственный отдел Когалыма возбудил уголовное дело по факту убийства 31-летнего местного жителя.
Смерть потерпевшего наступила 7 июля в городской больнице от четырех ножевых ранений в область живота.
В ходе следствия удалось выяснить, что между мужчиной и его другом произошла ссора. Скандал разгорелся рано утром на улице Олимпийская. В какой-то момент подсудимый не смог сдержать гнев и, выхватив перочинный нож, ударил товарища в живот не менее 4 раз, после чего поспешил скрыться.
Спустя несколько дней мужчину обнаружили в Сургуте, где он проживал в съемных квартирах, а после доставили к следователю.
Теперь его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». Сейчас злоумышленник заключён под стражу, где будет ожидать окончания расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU