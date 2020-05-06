2020-05-06T13:22:39+03:00
Происшествия

Югорчанка обиделась на сожителя и нанесла ему смертельный удар ножом

Причиной обиды стал удар по голове, который она получила ранее от мужчины
Руслан Савинов
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Югорчанка обиделась на сожителя и нанесла ему смертельный удар ножомЮгорчанка обиделась на сожителя и нанесла ему смертельный удар ножомФото: pixabay.com
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Нефтеюганский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствие установило, что 29 февраля 2020 года обвиняемая была пьяна в своем доме по улице Союзная в Нефтеюганске:

- Из-за обиды на своего сожителя, за то, что тот несколько раз ударил ее по голове, он нанесла удар кухонным ножом в область правого бедра потерпевшего. В результате острой кровопотери, мужчина скончался на месте происшествия, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинения и направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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