Югорчанка обиделась на сожителя и нанесла ему смертельный удар ножом
Нефтеюганский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Следствие установило, что 29 февраля 2020 года обвиняемая была пьяна в своем доме по улице Союзная в Нефтеюганске:
- Из-за обиды на своего сожителя, за то, что тот несколько раз ударил ее по голове, он нанесла удар кухонным ножом в область правого бедра потерпевшего. В результате острой кровопотери, мужчина скончался на месте происшествия, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинения и направления в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU