Пьяный житель Сургута убил женщину из-за шампанского Фото: pixabay.com

Следственный отдел по городу Сургуту возбуждено уголовное дело против 31-летнего местного жителя.

Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Следователи выяснили, что 10 октября 2020 года в период с 14 до 18 часов подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения, находясь в заброшенной подземке по ул. Мелик Карамова нанес своей подруге больше 3 ударов деревянным бруском по голове.

Мужчина обиделся свою на 62-летнюю компаньоншу за то, что она употребила оставшиеся полбутылки шампанского в его отсутствие. От полученной травмы потерпевшая скончалась.

Подозреваемый задержан, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

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