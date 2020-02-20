Алкоголик из Ханты-Мансийского района украл у женщины самодельный алкоголь

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:22:45+03:00

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В ХМАО накануне, 19 февраля, произошло 67 преступлений. По данным УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 36: два факта причинения тяжких телесных повреждений, четыре мошенничества, угон, факт незаконного оборота оружия, пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и девять краж.

Так, к участковому обратилась 69-летняя пенсионерка с. Нялинское Ханты-Мансийского района. Он сообщила, что ночью мужчина проник в частный дом и похитил две бутылки алкоголя домашнего производства. Известно, что подозреваемый ранее судим за имущественное преступление. Проводится проверка.

Тем временем госавтоинспекторами Мегиона за управление автомобилем в состоянии опьянения задержала 44-летнего гражданина. Он был лишен права управления и ранее судим по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Возбуждено уголовное дело. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Мужчину поместили под подписку о невыезде

Всего в Югре за минувшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления и выявлено более 3500 правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU