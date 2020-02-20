2020-02-20T12:22:45+03:00
Происшествия

Алкоголик из Ханты-Мансийского района украл у женщины самодельный алкоголь

Стражи порядка проводят проверку
Руслан Савинов
Поделиться:
Алкаш из Ханты-Мансийского района украл у женщины самодельный алкогольАлкаш из Ханты-Мансийского района украл у женщины самодельный алкогольФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В ХМАО накануне, 19 февраля, произошло 67 преступлений. По данным УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 36: два факта причинения тяжких телесных повреждений, четыре мошенничества, угон, факт незаконного оборота оружия, пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и девять краж.

Так, к участковому обратилась 69-летняя пенсионерка с. Нялинское Ханты-Мансийского района. Он сообщила, что ночью мужчина проник в частный дом и похитил две бутылки алкоголя домашнего производства. Известно, что подозреваемый ранее судим за имущественное преступление. Проводится проверка.

Тем временем госавтоинспекторами Мегиона за управление автомобилем в состоянии опьянения задержала 44-летнего гражданина. Он был лишен права управления и ранее судим по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Возбуждено уголовное дело. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Мужчину поместили под подписку о невыезде

Всего в Югре за минувшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления и выявлено более 3500 правонарушений.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За убийство двух человек осудят жителя Белоярского района
Каждый юный сургутянин сможет сказать: «Я - патриот своего отца»
Сургутского омоновца обвинили в превышении полномочий
Алкоголик из Ханты-Мансийского района украл у женщины самодельный алкоголь
«Центр СПИД» в Нижневартовске примет детские игрушки в «Коробку храбрости»
В Югре снизилось количество малолетних преступников
Гиблое дело: в поселении Светлое Березовского района обнаружили нарушения организации похорон
Пенсионерка в Нягани попала в снежную ловушку в собственном доме
На ледовых переправах Югры снизили грузоподъемность
Югорский депутат направился за получением опыта в США
Два человека пострадали в дорожной аварии в Сургутском районе
Бывшего главу Советского района осудили за коррупцию
Кинофестиваль «Дух огня 2020» торжественно откроют 5 марта в Ханты-Мансийске
Страдавший шизофренией сургутянин упал с шестого этажа
В Ханты-Мансийске состоится особенный праздник в День защитника Отечества
Коммунальщики Сургута приготовились к последствиям внезапной оттепели
Сургут останется без управления экологии и природопользования