В Сургуте мужчина убил собутыльника из-за пролитого компота

В Сургуте мужчина убил собутыльника из-за компота Фото: СУ СК РФ по ХМАО- Югре

Ночью, 28 сентября, в одном из домов в Сургутском районе 41-летний местный житель выпивал со своим односельчанином. Во время застолья между мужчинами произошла ссора из-за того, что последний пролил компот. Конфликт перерос в драку, во время которой злоумышленник схватил кухонный нож и нанёс около 6 ударов потерпевшему в разные части тела, от которых мужчина умер на месте.

Злоумышленника задержали, ведётся расследование произошедшего.

Алкоголь до добра не доводит. Мы сообщали ранее об убийстве в Нижневартовске, которое также случилось в пьяном угаре. 32-летний мужчина на почве семейных отношений нанёс множественные удары кухонным ножом своему отчиму, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.