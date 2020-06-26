26 Июнь 2020 2020-06-26T08:35:15+03:00

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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Нижневартовска по статье «Убийство».

По данным следствия 20 июня ночью обвиняемый был состоянии алкогольного опьянения:

- В бане своего дома на улице Зеленая в Нижневартовск в ходе ссоры со своим 52-летним отчимом на почве семейных отношений он нанес тому множественные удары кухонным ножом. Удары пришлись в область грудной клетки, шеи и лица. От телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас злоумышленник задержан. Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, он заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/787181" frameborder="0"></iframe> Вартовчанин убил отчима в бане.

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ИСТОЧНИК KP.RU