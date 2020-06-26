Вартовчанин убил отчима в бане
В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Нижневартовска по статье «Убийство».
По данным следствия 20 июня ночью обвиняемый был состоянии алкогольного опьянения:
- В бане своего дома на улице Зеленая в Нижневартовск в ходе ссоры со своим 52-летним отчимом на почве семейных отношений он нанес тому множественные удары кухонным ножом. Удары пришлись в область грудной клетки, шеи и лица. От телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Сейчас злоумышленник задержан. Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, он заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.
Вартовчанин убил отчима в бане.
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Расследование дела продолжается (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU